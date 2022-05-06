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Автор Инна Винникова

Подберёзкин: требования боевиков с "Азвостали" не ограничатся едой и лекарствами

Силовые структуры

Заблокированные на "Азовстали" боевики ВСУ предложили обменять мирных граждан, находящихся у них в заложниках, на медикаменты и еду: за одну тонну продовольствия они готовы выпустить 15 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что данные условия похожи на требования террористов в Сирии. Однако российский штаб рассмотрит предложение, так как это в его компетенции.

Подберёзкин: требования боевиков с "Азвостали" не ограничатся едой и лекарствами

Военный эксперт Алексей Подберёзкин считает, что РФ может согласиться с требованиями боевиков.

"Я считаю, что мы можем пойти на такие садистские предложения по одной простой причине: если та сторона в этой ситуации выглядит как кровожадный монстр, то не надо быть похожими на них. Если это спасёт какие-то жизни, то почему нет. Они могут попросить не только еду, они могут попросить наркотики или ещё что-нибудь. Для нас это не так важно. Для нас важно спасти жизни гражданского населения. А всё, что они попросят — это на их совести", — поделился эксперт своим мнением с сетевым изданием "Украина.ру".

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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