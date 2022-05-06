Подберёзкин: требования боевиков с "Азвостали" не ограничатся едой и лекарствами

Заблокированные на "Азовстали" боевики ВСУ предложили обменять мирных граждан, находящихся у них в заложниках, на медикаменты и еду: за одну тонну продовольствия они готовы выпустить 15 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что данные условия похожи на требования террористов в Сирии. Однако российский штаб рассмотрит предложение, так как это в его компетенции.

Военный эксперт Алексей Подберёзкин считает, что РФ может согласиться с требованиями боевиков.