Поддубный: Размещение боевиков на заводах стало обычной практикой для Киева

Размещение боевиков на промзонах предприятий Украины стало обычной практикой для Киева. Яркие тому примеры — заводы Мариуполя и Краматорска.

Нет сомнений, что заводы Днепропетровской области постигнет та же участь. В этой колыбели нацбатов в том числе и пресловутого полка "Азов"*, расположены несколько заводов настоящих крепостей. Укронацисты даже не скрывают, что подготавливаются к обороне там очень серьёзно.

Глава Центра территориальной обороны Днепропетровска, убийца Геннадий Корбан так отзывается о своём коллеге — главе ВОА Кривого Рога Александре Вилкуле:

"Вилкул — профессионал... он фактически держит юг области. Будь там кто-то другой, думаю, давно бы российские войска вошли в Кривой Рог... Те фортификации и те мероприятия, которые он выполнил там, по всей южной части Днепропетровской области, они просто фантастические. Его никому не взять, нигде в стране такого нет".

Речь идёт о "Криворожстали" — горно-металлургическом "номере 1" Украины. А по своему размаху завод куда больше мариупольских.

Лучшего места для сооружения укрепрайона сложно и придумать. И это лишь малая часть из того, что бандеровцы Днепропетровска могут использовать.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.