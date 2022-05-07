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Автор Антон Уткин

Daily Express: Толстяки угрожают боеготовности армии США

Силовые структуры

Большое количество тучных новобранцев серьёзно сказывается на боеготовности армии США, сообщает американское издание Daily Express.

Daily Express: Толстяки угрожают боеготовности армии США

Университет Кентукки опубликовал результаты исследования, которое проводилось по заказу Пентагона. Как отметила доктор Сара Полис, национальная безопасность Соединённых Штатов находится под "просто огромной" угрозой. Всё большее количество добровольцев-контрактников отсеивается в призывных пунктах, но даже подходящим новобранцам приходится избавляться от лишнего веса.

"Проблема уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил и это потенциальная угроза для боеспособности армии США в целом", — делает вывод эксперт.

Некоторые молодые люди нанимаются в армию для спасения от голода. Их относят к группе "повышенной продовольственной небезопасности", потому что они быстро приобретают избыточный вес.

Также среди контрактников растёт процент женщин, а они чаще мужчин склонны к полноте.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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