ВСУ бросают резервы на спасение обученной в НАТО бригады "Холодный Яр"

Генштаб ВСУ с помощью переброски больших резервов к Изюму пытается спасти бригаду "Холодный Яр", которую обучали натовские инструкторы.

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" считается в украинской армии одной из лучших. Её солдат учили инструкторы Североатлантического альянса, им даже позволили участвовать в военных маневрах НАТО "Combined Resolve", сообщает MS-news. Во время недавних боёв возле города Изюм Харьковской области бригада была окружена Вооруженными силами РФ и ополчением ЛДНР.

Судя по всему, в Киеве окончательно признали потерю националистического батальона "Азов"*, а потому всеми силами украинские власти пытаются спасти другое известное подразделение, чтобы как-то оправдаться перед армией.

Сейчас киевский режим игнорирует предупреждения командования ВСУ о возможных серьёзных потерях и всеми силами пытается деблокировать 93-ю ОМБ. Украинские власти не смущает даже тот факт, что, спасая от плена "медийных" бойцов, армия Украины потеряет больше солдат.

* украинский националистический батальон, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.