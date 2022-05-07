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Автор Петр Ермилин

Кнутов: для России наиболее опасен беспилотник США "Привидение Феникса"

Силовые структуры

Новейший беспилотник "Привидение Феникса", который сейчас США начинают поставлять Украине для России опасен тем, что на него не реагирует ракета с тепловой головкой. Поэтому применять придётся другие средства. Об этом рассказал директор музея войск ПВО, военный историк Юрий Кнутов.

Кнутов: для России наиболее опасен беспилотник США "Привидение Феникса"

Эксперт заметил, что в использовании американский беспилотник достаточно просто, в чём и заключается его особенность. Аппарат запускается из трубы как мина, может держаться 15-20 минут в воздухе, а затем атаковать какую-то цель. Это могут быть, обычно, БТР или танк.

По словам аналитика, у "Привидения" имеется электродвигатель, который не нагревается. И он делает полёт практически бесшумным.

При этом на дрон не реагирует ракета с тепловой головкой наведения, добавил Кнутов в беседе с Украиной.ру. И против него можно работать только с помощью средств поражения, использующих телевизионные камеры. А такие возможности у российских военных ограничены.

Эксперт пояснил, что применять придётся различные средства поражения, в том числе те, которые использовались, во время Великой Отечественной войны. Тогда с целями, представляющими наибольшую опасность, боролись посты визуального наблюдения и зенитные установки.

По мнению собеседника издания, сейчас также придётся на какой-то период ставить подобные системы. Главное, чтобы они работали надежно и эффективно, заключил военный историк.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша россия украина юрий кнутов
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