Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства

Пентагон проанализировал расход боеприпасов и другого военного вооружения, которые используют ВСУ, и пришли к неутешительному выводу: за сутки украинская армия использует столько, сколько в США используют за неделю. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, почему такая большая разница.

Сначала в Пентагоне думали, что это связано с героическим сопротивлением армии Украины в ходе спецоперации, но потом выяснилось, что вооружение и боеприпасы либо разворовываются, либо теряются.

"Такое отношение к оружию. Поэтому на Донбассе сейчас значительная часть этих поставок — и "Стингеров", и "Джавелинов" исправных, боеготовых, милиция ЛДНР использует по назначению, как это требуется, применяет их против ВСУ", — сообщил Кнутов в беседе с изданием "Украина.ру".

Эксперт отмечает, что на данный момент основная задача ВС РФ — освобождение Славянска и Краматорска. Если операция завершится успешно, то можно будет говорить о падении группировки ВСУ в Донбассе.