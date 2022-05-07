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Автор Инна Винникова

Евгений Норин: разговоры о двух тыс. сирийских террористах в Запорожье — ахинея

Силовые структуры

Появившаяся в СМИ информация о том, что в регион доставлены две тысячи радикальных исламистов не имеет под собой оснований, считает военный историк и эксперт Евгений Норин. По его мнению, Киеву это просто не нужно.

Евгений Норин: разговоры о двух тыс. сирийских террористах в Запорожье — ахинея

Из информации, которую распространяют запорожские источники, следует, что в город якобы прибыли боевики ИГИЛ* и других террористических организаций. Сообщается, что их разместили на промышленных предприятиях, чтобы повторить мариупольский сценарий.

"Ничему новому они её не научат, никого они этим не напугают. У Украины не так всё плохо, чтобы привлекать игиловцев*. У них своего пушечного мяса хватает. Причем это пушечное мясо говорит на понятном языке и знает азы боевой подготовки. Зачем привозить террористов с Ближнего Востока, чтобы потом портить себе репутацию? Этот как стричь свинью — визгу много, шерсти мало", — категорично заявляет Норин "Украине.ру".

Эксперт указывает на западных наёмников и инструкторов, которые обнаружены в Мариуполе — они могут представлять для РФ гораздо большую проблему в этом смысле.

*"ИГИЛ" —  признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
Темы игил
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