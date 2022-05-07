Атака ВСУ отбита: У острова Змеиный сбиты Су-24, Су-27, 3 Ми-8 и два Байрактара

Сегодня, 7 мая, украинские войска предприняли попытку захватить остров Змеиный.

Напомним, это тот остров, который они сдали в самом начале военной специальной операции России на Украине.

Военный корреспондент Александр Коц сообщает свежую сводка с места событий.

"В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", — сообщает военкор.

По всей вероятности, киевский режим решил исполнить мини-перемогу, однако что-то пошло не так.

Остров Змеиный — это символ. А если украинцы отобьют его и начнут раздувать героический подвиг, отбитые рубежи и месть за павших и пленных?