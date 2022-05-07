Сегодня, 7 мая, украинские войска предприняли попытку захватить остров Змеиный.
Напомним, это тот остров, который они сдали в самом начале военной специальной операции России на Украине.
Военный корреспондент Александр Коц сообщает свежую сводка с места событий.
"В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав", — сообщает военкор.
По всей вероятности, киевский режим решил исполнить мини-перемогу, однако что-то пошло не так.
Остров Змеиный — это символ. А если украинцы отобьют его и начнут раздувать героический подвиг, отбитые рубежи и месть за павших и пленных?
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.