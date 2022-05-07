Пленный наёмник из Хорватии об отличии "Азова"* от ВСУ: "Ужасная жестокость"

Оказавшийся в плену наёмник из Хорватии рассказал, чем отличаются боевики батальона "Азов"* от бойцов ВСУ.

По словам военного, азовцы не входят в состав украинской армии, но выполняют одинаковые с нацгвардией приказы.

"Да, есть разница. Как мне рассказывали, батальон "Азов" подчиняется тем же приказам, что и нацгвардия. Они участвуют в обороне, но мы получаем разные приказы. Они не являются частью украинских вооруженных сил", — объяснил наёмник в разговоре с RT.

Пленный добавил, что знает о нацистской идеологии и жестокости боевиков "Азова"* и видел видеозаписи совершаемых ими преступлений по отношению к мирным гражданам, хотя своими глазами лицезреть ему эти ужасы не доводилось.

"Я слышал об ужасных вещах, которые они совершают с жителями. Я сам лично не видел подобных вещей, но мне показывали видео, ужасные вещи, что они делали. Ужасная жестокость", — резюмировал пленный хорват.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

