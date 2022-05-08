8 мая Киев планирует осуществить изощренные провокации с гибелью мирных

Киевский преступный режим планирует 8 мая осуществить очередные бесчеловечные и изощренные провокации, в которых планируется гибель мирных граждан.

ВСУ хочет нанести удары ракетами ОТР "Точка-У" по местам массового скопления гражданского населения в Волынской и Львовской областях, после чего надеется обвинить в этом российскую армию.

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что подразделения вооруженных сил Незалежной нанесут удары тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по местам массового скопления людей в посёлках и городах Львовской и Волынской областей, как это уже было на ж/д вокзале в Краматорске.

А 7 мая украинские каратели открыли огонь по городу Ясиноватая.

Бандеровцы из тяжелого вооружения обстреляли район ж/д станции в Ясиноватой. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, железнодорожное полотно и вагонные составы.