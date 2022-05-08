Киевский преступный режим планирует 8 мая осуществить очередные бесчеловечные и изощренные провокации, в которых планируется гибель мирных граждан.
ВСУ хочет нанести удары ракетами ОТР "Точка-У" по местам массового скопления гражданского населения в Волынской и Львовской областях, после чего надеется обвинить в этом российскую армию.
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Сообщается, что подразделения вооруженных сил Незалежной нанесут удары тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по местам массового скопления людей в посёлках и городах Львовской и Волынской областей, как это уже было на ж/д вокзале в Краматорске.
А 7 мая украинские каратели открыли огонь по городу Ясиноватая.
Бандеровцы из тяжелого вооружения обстреляли район ж/д станции в Ясиноватой. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, железнодорожное полотно и вагонные составы.
Комбат бросил своих солдат, отказав в эвакуации. Половина бригады из 110 человек разгромлена.