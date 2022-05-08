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Автор Екатерина Широкова

Боец НМ: в Рубежном по нам могли "лупить" наёмники и девочка-полячка снайпер

Силовые структуры

Боец Народной милиции ЛНР Игорь с позывным Шкода рассказал, что в боях на территории картонной фабрики "Заря" в Рубежном могли участвовать польские наёмники. По его словам, такая информация неоднократно "проходила" в рядах армии.

Боец НМ: в Рубежном по нам могли "лупить" наёмники и девочка-полячка снайпер

Как пояснил Игорь, бойцы ЛНР продвигаются уверенно, но противник сильно "огрызается".

"Работают и по нам, и по мирному населению, по Михайловке прилетает. Именно где нет военных, лупят именно по людям, просто по жилым массивам. Они там (на заводе) ещё накопали дотов, дзотов, укреплений, подземных коммуникаций", — пояснил представитель Народной Милиции "Известиям".

Кроме того, по словам бойца, неоднократно появлялась информация, что на территории рубежного работают иностранные наёмники. Как уточнил Игорь, подобные разговоры не подтверждены, однако имеют место.

"Напротив нас стояли, не знаю точно, правда это или неправда, но была информация, что была девочка-полячка снайпер, был польский расчёт миномётов", — резюмировал боец.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы польша украина
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