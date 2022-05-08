Боец НМ: в Рубежном по нам могли "лупить" наёмники и девочка-полячка снайпер

Боец Народной милиции ЛНР Игорь с позывным Шкода рассказал, что в боях на территории картонной фабрики "Заря" в Рубежном могли участвовать польские наёмники. По его словам, такая информация неоднократно "проходила" в рядах армии.

Как пояснил Игорь, бойцы ЛНР продвигаются уверенно, но противник сильно "огрызается".

"Работают и по нам, и по мирному населению, по Михайловке прилетает. Именно где нет военных, лупят именно по людям, просто по жилым массивам. Они там (на заводе) ещё накопали дотов, дзотов, укреплений, подземных коммуникаций", — пояснил представитель Народной Милиции "Известиям".

Кроме того, по словам бойца, неоднократно появлялась информация, что на территории рубежного работают иностранные наёмники. Как уточнил Игорь, подобные разговоры не подтверждены, однако имеют место.