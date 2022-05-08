Под Харьковом ликвидирован подполковник ВС Украины

Под Харьковом уничтожен подполковник ВСУ Савчин из 92-й механизированной бригады. Военный служил в зенитном дивизионе с применением американских ПЗРК Stinger. Как стало известно ANNA-NEWS, это произошло 4 мая.

Украинский офицер участвовал в карательной операции на Донбассе в 2014 году, тогда же он был демобилизован.

По информации репортёров, после увольнения Савчин работал наёмником в американских ЧВК в Афганистане и Южной Америке.

Отдельно отмечается, что в марте 2022 года подполковник Савчин принимал участие в бою в Малой Рогани в Харьковской области, после которого украинские военные учинили расправу над российскими пленными солдатами.

Ранее сообщалось, что в "Азовстали" в Мариуполе ликвидирована психолог украинских неонацистов Наталья Луговская.