Под Харьковом уничтожен подполковник ВСУ Савчин из 92-й механизированной бригады. Военный служил в зенитном дивизионе с применением американских ПЗРК Stinger. Как стало известно ANNA-NEWS, это произошло 4 мая.
Украинский офицер участвовал в карательной операции на Донбассе в 2014 году, тогда же он был демобилизован.
По информации репортёров, после увольнения Савчин работал наёмником в американских ЧВК в Афганистане и Южной Америке.
Отдельно отмечается, что в марте 2022 года подполковник Савчин принимал участие в бою в Малой Рогани в Харьковской области, после которого украинские военные учинили расправу над российскими пленными солдатами.
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