Кнутов: попытка атаковать Крымский мост лишит Киева "всех мостов"

Военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что угрозы латвийского капитана Национальных вооружённых сил Яниса Слайдиньша о том, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в День Победы, не имеют под собой практического основания. Как подчеркнул эксперт, у Украины просто не хватит "мощности".

По словам Кнутова, вооружение Украины "хромает" и запустить ракеты или беспилотники на дальнее расстояние будет проблематично.

"Пока ничего такого особенного западные друзья Украины не поставили. Беспилотники одного типа имеют дальность 10 км, другого — до 40 км. С такими возможностями работать по Крымскому мосту нереально. До него эти БПЛА просто не долетят", — пояснил Кнутов в беседе с МК.

По словам историка, долететь может "Байрактар", но у БПЛА просто не хватит мощности переносимых зарядов, чтобы навредить мосту. Кроме прочего, есть сомнения, что хотя бы небольшая часть дронов "осталась в живых".

Кнутов подчеркнул, что при всём этом, Украину снабдили и оружием высокой дальности, такого как ракеты "Нептун" или американский "Гарпун". Но и здесь есть нюансы, снаряды необходимо пускать с воды, а значит, выйти из порта и "умудриться" доставить снаряд на необходимое расстояние.

То же касается и других "матёрых" ракет:

"Град",

"Точка-У",

"Гром",

HIMARS.