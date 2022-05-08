Российские силы уничтожили украинский корвет у Одессы

Силы российской армии ракетами воздушного базирования уничтожили украинский корвет в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, корабль был уничтожен в ночь на воскресенье вместе с командным пунктом в Харьковской области и узлом связи военного аэродрома в районе Арциза.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи в районе Одессы уничтожен корвет ВМС Украины проекта 1241", — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, вооружёнными силами РФ над островом Змеиный поражены два украинских бомбардировщика Су-24 и вертолёт Ми-24.