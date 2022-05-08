B Донбассе формируется большой котёл, США срочно подчищают склады вооружения

Украина просит у США противокорабельные ракеты, БПЛА большой дальности полета и РСЗО.

Это сообщает член американской палаты представителей Джейсон Кроу. Военэксперт Василий Дандыкин рассказывает, как Пентагон отреагирует на эти просьбы.

По его словам, Вашингтон крайне неохотно отдаёт даже союзникам беспилотники. Это весьма серьёзное оружие и отдавать его в страну, где всё куда-то исчезает, невыгодно. Выполнение просьбы по противокорабельным ракетам тоже пока под вопросом. "Украинские дела" на Донбассе весьма плохи — не сегодня завтра там сформируется большой котёл. А вооружение от стран НАТО лишь ухудшит ситуацию, говорит Дандыкин.

Маловероятно, что Штаты согласятся на поставку Киеву наступательных вооружений. Однако Зеленский требует все больше и больше и скоро может запросить даже истребители 5-го поколения.