EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"

Силовые структуры

Военный эксперт, полковник в отставке, обозреватель "КП" Виктор Баранец сообщает о переломном моменте в специальной операции РФ на Украине.

Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"

Освобождение Попасной является очень важным моментом в проведении СВО России.

Разгром ВСУ в Попасной оценивает и военэксперт Баранец. Он отметил, что переход этого города под контроль военных России и сил Донбасса даёт возможность замкнуть "котел" вокруг всей украинской группировки в Донбассе. И одна часть российских войск и сил Республик идёт в наступление с южной части, а вторая от города Изюм к Славянску.

"Ловушка захлопнется, что равносильно поражению украинских военных в этом регионе", — отмечает эксперт.

Баранец отмечает, что город Попасная был самым укрепленным населённым пунктом в этой части региона. Боевики упорно сопротивлялись, осознавая, какое значение имеет в военном плане данный город. В течение десяти дней украинские военнослужащие там будут полностью окружены, подытожил аналитик.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
"Беспрецедентной провокацией" назвали в ФРГ приглашение Шольца в Киев 9 мая
Кузьмин: недружественные страны будут вести диалог с Россией всегда
Линин сравнил силы России и НАТО: не стоит недооценивать вероятного противника
Экс-депутат Рады: нужно "слияние" Украины, Белоруссии с РФ и железный занавес
Швейцарский экономист: Россия только выиграет от нефтяного эмбарго
Посол Степанов: "С расширением НАТО на север можно забыть о безъядерной Балтии"
Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно
Володин: с начала спецоперации на Украине против РФ ввели более 7 тысяч санкций
В Госдуме попросили Роскомнадзор запретить детские книги Бернара Фрио
Куликов: РФ начали отсекать Украину от поставок оружия специально выждав время
Популярное
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе

Комбат бросил своих солдат, отказав в эвакуации. Половина бригады из 110 человек разгромлена.

РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Общество
Помощник Кадырова рассказал, как русский солдат погиб с криком: "Аллаху Акбар"
Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"
Силовые структуры
Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"
Последние материалы
Украина отправила в бой за Донбасс "сырой" прототип САУ "Богдана"
"Беспрецедентной провокацией" назвали в ФРГ приглашение Шольца в Киев 9 мая
Итог выборов в Северной Ирландии: Великобританию развалит сепаратизм
Кузьмин: недружественные страны будут вести диалог с Россией всегда
Линин сравнил силы России и НАТО: не стоит недооценивать вероятного противника
Экс-депутат Рады: нужно "слияние" Украины, Белоруссии с РФ и железный занавес
Швейцарский экономист: Россия только выиграет от нефтяного эмбарго
Посол Степанов: "С расширением НАТО на север можно забыть о безъядерной Балтии"
Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно
Володин: с начала спецоперации на Украине против РФ ввели более 7 тысяч санкций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников