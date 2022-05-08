Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"

Военный эксперт, полковник в отставке, обозреватель "КП" Виктор Баранец сообщает о переломном моменте в специальной операции РФ на Украине.

Освобождение Попасной является очень важным моментом в проведении СВО России.

Разгром ВСУ в Попасной оценивает и военэксперт Баранец. Он отметил, что переход этого города под контроль военных России и сил Донбасса даёт возможность замкнуть "котел" вокруг всей украинской группировки в Донбассе. И одна часть российских войск и сил Республик идёт в наступление с южной части, а вторая от города Изюм к Славянску.

"Ловушка захлопнется, что равносильно поражению украинских военных в этом регионе", — отмечает эксперт.

Баранец отмечает, что город Попасная был самым укрепленным населённым пунктом в этой части региона. Боевики упорно сопротивлялись, осознавая, какое значение имеет в военном плане данный город. В течение десяти дней украинские военнослужащие там будут полностью окружены, подытожил аналитик.