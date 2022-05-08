Пленный начштаба ВСУ: иностранные наёмники "ищут приключений" на Украине

По словам начштаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова, взятого в плен российскими военными, в рядах морских пехотинцев Украины была пара иностранных наёмников из Великобритании.

Кормянков признался, что не понимает, для чего наёмникам служба в украинской армии. Он уверен, что при желании иностранцы могли бы заработать где-то ещё, однако британцы уверяли его, что приехали на Украину "за приключениями".

"В одном из батальонов служат два иностранца у нас. Законодательство Украины позволяет. Одного звали Эйден, второго, честно говоря, не помню. Оба британцы. Для меня мотивы этих людей удивительны, честно говоря. Я им говорю, для чего, смысл, вы не можете заработать где-то? Они говорят, нет, мы как искатели приключений", — рассказал Кормянков в беседе с РИА Новости.

О том, что в украинской морской пехоте служат иностранные наёмники, говорил и также взятый в плен командир 36-й бригады Владимир Баранюк. По его словам, один из известных ему наёмников служил снайпером