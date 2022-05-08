EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки, чтобы остановить конфликт

Силовые структуры

Для прекращения конфликта с Россией Украине следовало бы пойти на уступки. Такое мнение высказал взятый в плен в Мариуполе начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков во время допроса в ДНР.

Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки, чтобы остановить конфликт

Украинский офицер заявил, что не хотел бы дальше продолжать воевать, а хотел бы мира. Он считает, что решить конфликт могут политики, а не военные, но для этого власти Украины должны уступить.

"Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем, этот конфликт нельзя решить военным путем… Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта", — заявил Кормянков.

Он полагает, что среди ключевых уступок должны быть "режим без НАТО и гарантия о ненападении".

Морпех также добавил, что не поддерживает нацизм и не интересуется этим вопросом.

Ранее появилась информация о том, что под Харьковом уничтожен подполковник ВСУ Савчин, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы днр всу киев нато россия харьков украина донбасс
Sberbank
Новости
В Херсоне избита женщина, помогавшая русским раздавать гуманитарку
Кнутов: попытка атаковать Крымский мост лишит Киева "всех мостов"
Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки, чтобы остановить конфликт
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Шведы предложили "отстроить Украину" за российские деньги
Глава Commerzbank: Германию ждут массовые банкротства без российского газа
Под Харьковом ликвидирован подполковник ВС Украины
Боец НМ: в Рубежном по нам могли "лупить" наёмники и девочка-полячка снайпер
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина — "окончательное политическое прощание"
Популярное
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе

Комбат бросил своих солдат, отказав в эвакуации. Половина бригады из 110 человек разгромлена.

РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Общество
Помощник Кадырова рассказал, как русский солдат погиб с криком: "Аллаху Акбар"
Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"
Силовые структуры
Леонков: русский "Тор" отомстит НАТО и Украине за гибель крейсера "Москва"
Последние материалы
Кнутов: попытка атаковать Крымский мост лишит Киева "всех мостов"
Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки, чтобы остановить конфликт
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Шведы предложили "отстроить Украину" за российские деньги
Глава Commerzbank: Германию ждут массовые банкротства без российского газа
Под Харьковом ликвидирован подполковник ВС Украины
Боец НМ: в Рубежном по нам могли "лупить" наёмники и девочка-полячка снайпер
Сергей Глазьев: США готовят госпереворот в России и свержение Путина
ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина — "окончательное политическое прощание"
Зеленский: визит Байдена в Киев стал бы "важным сигналом"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников