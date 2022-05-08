Пленный полковник ВСУ призвал Киев пойти на уступки, чтобы остановить конфликт

Для прекращения конфликта с Россией Украине следовало бы пойти на уступки. Такое мнение высказал взятый в плен в Мариуполе начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков во время допроса в ДНР.

Украинский офицер заявил, что не хотел бы дальше продолжать воевать, а хотел бы мира. Он считает, что решить конфликт могут политики, а не военные, но для этого власти Украины должны уступить.

"Я бы не хотел, чтобы этот конфликт решался военным путем, этот конфликт нельзя решить военным путем… Сторона Украины могла бы пойти на уступки для прекращения этого конфликта", — заявил Кормянков.

Он полагает, что среди ключевых уступок должны быть "режим без НАТО и гарантия о ненападении".

Морпех также добавил, что не поддерживает нацизм и не интересуется этим вопросом.

Ранее появилась информация о том, что под Харьковом уничтожен подполковник ВСУ Савчин, принимавший участие в боевых действиях на Донбассе в 2014 году.