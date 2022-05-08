Рогозин: "Илон Маск, за снабжение фашистов придется отвечать "по-взрослому"

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сказал, что основателю компании из США SpaceX Илону Маску "придётся отвечать по взрослому" за снабжение фашистов на Украине.

Согласно полученной РФ информации, Пентагон осуществлял доставку и передачу ВСУ оборудованием Starlink.

"Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому", — заявил Рогозин.

Ранее пленный глава штаба 36 бригады морпехов, украинский полковник Дмитрий Кормянков рассказал, что Украина передала боевикам в Мариуполе комплект Starlink, который был разработан компанией SpaceX Илона Маска.

Также глава "Роскосмоса" подчеркнул, что на Украине мы воюем не с нацистами, а освобождаем эту страну от оккупации альянса НАТО и отодвигаем врага от наших границ.

Альянс ведет против нас войну. Он её не объявлял, но это всем очевидно. Национальные батальоны Украины и ВСУ — пушечное мясо для североатлантического Блока, подытожил Рогозин.