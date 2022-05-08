СК: украинские боевики в форме РФ мародёрствовали и стреляли по домам в ДНР

Украинские боевики, переодевшись в форму российских военных производили обстрелы частного жилого сектора в ДНР с бронемашин с нанесённой на них "Z". Помимо стрельбы, переодетые националисты занимались мародёрством, грабили местных жителей и издевались над теми, кто пытался им сопротивляться.

К съёмке постановочных актов мародёрства в населённых пунктах Серебрянск и Северск были привлечены зарубежные журналисты. Об очередной попытке очернить Россию рассказали в СК РФ, сославшиеся на сообщение Минобороны.

Глава СК Александр Бастрыкин отдал поручение зафиксировать очередную попытку дискредитировать ВС РФ и провести проверку случившегося, при содействии Минобороны, которое снабдит их необходимыми сведениями. Следователи установят личности украинских боевиков, принимавших участие в "акте мародёрства".

Изучение данного инцидента будет приобщено к расследованию уголовных дел по преступлениям, совершённым киевскими властями.