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Автор Светлана Нерадовская

Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться

Силовые структуры

Заблокированные на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остались почти без средств к существованию. У них закончилось почти всё: оружие, медикаменты и продукты. По мнению военного эксперта, полковника запаса Романа Насонова, в планах оставшихся на комбинате боевиков — самоуничтожиться.

Военный эксперт Насонов: боевики на "Азовстали" могут самоуничтожиться

Эксперт напомнил в беседе с Телеканалом "360", что последняя попытка боевиков вырваться из "Азовстали" потерпела поражение. Многие азовцы оказались ранены, в том числе находящиеся вместе с ними иностранные наёмники. Насонов отметил, что ранения находящихся там британских военных были "задокументированы и обнародованы", после чего британцы возвращаются к себе и не советуют других наёмникам оказаться в районе "Азовстали".

"Скорее всего, в ближайшее время мы увидим результаты работы Вооруженных сил России. Хотим мы, не хотим мы, но у оккупантов "Азовстали" кончаются средства ГСМ, средства электропитания, источники жизнеобеспечения.

Поэтому я думаю, что в течение объективно ближайшего времени будут какие-то результативные действия. То ли предполагаемая сдача в плен, то ли самоуничтожение — что абсолютно точно нельзя исключать, то ли попытка прорыва", — сказал Насонов.

Эксперт считает самоуничтожение отчаявшихся украинских боевиков вполне возможным. Насонов в пользу этой теории напомнил, что всем хорошо известно о послужном списке боевиков и их "поддержке фашиствующим властям", поэтому на такой радикальный шаг они вполне могут пойти.

 

 

 

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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