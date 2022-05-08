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Автор Петр Ермилин

Военкор рассказал, как сто морпехов взяли в плен более тысячи бойцов ВСУ

Силовые структуры

В ходе операции по освобождению завода им. Ильича в Мариуполе российские морские пехотинцы взяли в плен значительно превосходящие их в количестве силы ВСУ. Как это происходило, рассказал корреспонденту ANNA-NEWS командир батальона морской пехоты из Севастополя.

Военкор рассказал, как сто морпехов взяли в плен более тысячи бойцов ВСУ

Морпехи первыми перешли проспект Ильича и закрепились в одном из зданий (красном) на территории завода, где просидели четыре дня. Их было шесть человек. В синем здании, как потом выяснилось, находились более ста человек морпехов противника.

По украинским танкам работали с расстояния максимум 200 метров, а иногда доходило и до 50 метров. Каждое окно было огневой точкой. За одним из зданий стояли СПГ и пулемётчик. Все высоты были усеяны снайперами и огневыми точками бойцов ВСУ.

После освобождения завода насчитали более 30 тел погибших украинских морпехов. Сдались в плен более 1300 человек. При этом российских военнослужащих было чуть более 100 человек.

Крайней точкой, куда загнали бойцов ВСУ, был тоннель. Там и начался процесс сдачи в плен.

Напомним, завод им. Ильича был освобождён ещё в середине апреля. Тогда же появилась информация о гибели там командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка. Однако позже выяснилось, что он остался жив и сдался в плен российским войскам.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы россия украина севастополь
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