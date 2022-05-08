Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

Пленный командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Владимир Баранюк обвинил Киев во вранье. По словам украинского военного, им обещали выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

По словам комбрига, он попал в плен при попытке выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали".

"Киев говорил держаться. Держаться… Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас…", — рассказал Баранюк. — Обещали помощь определённую. Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям".

Как подчеркнул комбриг, кроме того, военные обращались к украинским властям с просьбой "повлиять на их судьбу", но ответа так и не дождались.