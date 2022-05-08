Согласно сообщениям Минобороны РФ, украинская армия изо всех сил пытается вернуть контроль над островом Змеиный, но им это никак не удаётся. Политолог Евгений Михайлов рассказал в беседе с Телеканалом "360", почему для украинской стороны так важен этот район и увенчаются ли успехом попытки ВСУ вернуть контроль над островом Змеиный.
"Что же происходит, почему остров Змеиный так важен? Дело в том, что, обладая им, можно контролировать всю южное побережье Одесской области. На фоне того что сейчас происходит на Одесском и Николаевском направлении это немаловажный фактор.
Украина пытается вернуть этот остров для того, чтобы не допустить наступления российских войск на Одессу и Николаев. ВСУ хотят вернуть этот регион под свой контроль", — отметил Михайлов.
Эксперт заверил, что российская армия не отдаст этот остров украинцам, потому что все прекрасно понимают важность этой территории.
Михайлов уверен, что в ближайшие дни на Одесском направлении будут развиваться "очень интересные события". По этой причине находящиеся в Киеве кураторы НАТО делают всё возможное, чтобы вновь отвоевать у ВС РФ остров Змеиный, заключил политолог.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.