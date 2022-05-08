Политолог Михайлов: ВСУ не смогут вернуть контроль над островом Змеиный

Согласно сообщениям Минобороны РФ, украинская армия изо всех сил пытается вернуть контроль над островом Змеиный, но им это никак не удаётся. Политолог Евгений Михайлов рассказал в беседе с Телеканалом "360", почему для украинской стороны так важен этот район и увенчаются ли успехом попытки ВСУ вернуть контроль над островом Змеиный.

"Что же происходит, почему остров Змеиный так важен? Дело в том, что, обладая им, можно контролировать всю южное побережье Одесской области. На фоне того что сейчас происходит на Одесском и Николаевском направлении это немаловажный фактор. Украина пытается вернуть этот остров для того, чтобы не допустить наступления российских войск на Одессу и Николаев. ВСУ хотят вернуть этот регион под свой контроль", — отметил Михайлов.

Эксперт заверил, что российская армия не отдаст этот остров украинцам, потому что все прекрасно понимают важность этой территории.

Михайлов уверен, что в ближайшие дни на Одесском направлении будут развиваться "очень интересные события". По этой причине находящиеся в Киеве кураторы НАТО делают всё возможное, чтобы вновь отвоевать у ВС РФ остров Змеиный, заключил политолог.