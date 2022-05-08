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Автор Светлана Нерадовская

Эксперт Шурыгин: Киев не будет спасать оставшихся на "Азовстали" боевиков

Силовые структуры

Ранее стало известно о полной эвакуации мирного населения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, о чём сообщил и официальный Киев. ПО мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, своим заявлением об окончании гуманитарной миссии киевские власти поставили крест на заблокированных на "Азовстали" боевиках, дав им понять, что помогать им Киев не будет.

Эксперт Шурыгин: Киев не будет спасать оставшихся на "Азовстали" боевиков

По словам Шурыгина, таким образом Киев выдал своим боевикам на "Азовстали" своего рода чёрную метку.

"Черная метка — это заявление украинской стороны, а не нашего Минобороны. Киев умыл руки. Теперь оставшиеся на территории завода боевики должны будут сами решать свою судьбу. Может быть, они будут сдаваться в плен. В противном случае наши силы "затопчут" их тяжелыми бомбардировками. Это вопрос нескольких часов или дней", — заявил Владислав Шурыгин в беседе с "МК".

Также эксперт не слишком верит в слухи о том, что в бункерах "Азовстали" могут скрываться высокие чины НАТО. ОН не исключает, что там остаются иностранные наёмники, но уверен, что это просто военные советники, а не "крупные генералы НАТО". Шурыгин полагает, что для России не принципиально, взять живыми или мёртвыми, "нам это не даст ровным счётом ничего". Эксперт уверен, что самое главное сейчас — это сохранение жизней российских военных.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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