Поддубный: Жителей Запорожья хотят сделать живым щитом для ВСУ и тербатов

Военный корреспондент Евгений Поддубный опасается за мирное население города Запорожье.

По его словам, жителей города хотят сделать живым щитом для Вооруженных сил Украины и территориальных батальонов обороны.

Администрация Запорожья сообщила, что город закроют для эвакуации. Однако странно, что въезжать в город можно

"Эвакуационные коридоры в направление города Запорожья будут открыты исключительно на въезд в областной центр в связи с напряженной ситуацией в безопасности. Таким образом, выезд из Запорожья временно ограничен", — сказано в сообщении администрации.

Такую террористическую тактику местные власти объясняют тем, что якобы "необходимо переместить большое количество автомобилей в Запорожье, которые уже несколько суток ждут въезда в город".