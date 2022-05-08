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Автор Светлана Нерадовская

Конгрессмен Галлахер: США потратили на Украине семилетние запасы "Джавелинов"

Силовые структуры

США уже отправили Киеву семилетний запас противотанковых ракетных комплексов Javelin. Такой информацией поделился член Конгресса США Майк Галлахер в эфире телеканала Fox News.

Конгрессмен Галлахер: США потратили на Украине семилетние запасы "Джавелинов"

По мнению сенатора, Вашингтон оказывает слишком уж активную военную поддержку Киеву, которая лишает США возможности снабжать оружием Тайвань, которому необходимо "защищаться от Китая". ГА

"Мы только что сожгли семь лет использования комплексов "Джавелин". Это важно не только потому, что мы продолжаем помогать украинцам, но и потому, что мы пытаемся одновременно защитить Тайвань от агрессии со стороны Китая. Им понадобится доступ к некоторым из этих систем вооружения, а у нас просто нет запасов в настоящее время, чтобы восполнить то, что мы потратили на Украине", — сказал Галлахер.

Пентагон объявил 25 апреля, что готовит к отправке Киеву партию вооружения, включающую ПТРК Javelin, зенитные комплексы Stinger и другие виды вооружения.

При этом взятые в плен украинские военные подвергли критике вооружение, поставляемое Вашингтоном. Оказалось, что оно часто даёт осечки или разрывается ещё во время полёта, не успев достигнуть цели.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина
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