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Автор Дмитрий Плотников

Зеленский похоронил "Азов"*, заявив, что "разблокировать Мариуполь невозможно"

Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно похоронил националистический батальон "Азов"*.

Лидер Незалежной заявил, что "разблокировать Мариуполь военным путём невозможно".

"Это не мысли, это выводы руководства нашей армии", — подчёркивает Зеленский.

Гарант "независимости" Украины намекнул западным партнёрам, что страна сейчас не имеет подходящего тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать Мариуполь.

Ранее президент Украины заявлял, что их цель — добиться полного вывода российских вооруженных сил с украинской территории и получить "способность самозащиты".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
владимир зеленский
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