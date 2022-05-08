Президент Украины Владимир Зеленский окончательно похоронил националистический батальон "Азов"*.
Лидер Незалежной заявил, что "разблокировать Мариуполь военным путём невозможно".
"Это не мысли, это выводы руководства нашей армии", — подчёркивает Зеленский.
Гарант "независимости" Украины намекнул западным партнёрам, что страна сейчас не имеет подходящего тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать Мариуполь.
Ранее президент Украины заявлял, что их цель — добиться полного вывода российских вооруженных сил с украинской территории и получить "способность самозащиты".
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.