Зеленский похоронил "Азов"*, заявив, что "разблокировать Мариуполь невозможно"

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно похоронил националистический батальон "Азов"*.

Лидер Незалежной заявил, что "разблокировать Мариуполь военным путём невозможно".

"Это не мысли, это выводы руководства нашей армии", — подчёркивает Зеленский.

Гарант "независимости" Украины намекнул западным партнёрам, что страна сейчас не имеет подходящего тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать Мариуполь.

Ранее президент Украины заявлял, что их цель — добиться полного вывода российских вооруженных сил с украинской территории и получить "способность самозащиты".

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.