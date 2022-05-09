Катастрофа для ВСУ: Взятие Попасной открыло тыл украинской армии

Союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР освободили город Попасная, что стало настоящей катастрофой для ВСУ. Теперь российским войскам открыт выход в тыл противника.

Взяв Попасную Вооруженные силы РФ и народная милиция ЛДНР расчистили путь к Соледару и Артёмовску, что ставит под смертельный удар всю донбасскую группировку противника. Командование ВСУ приказало срочно отступать, чтобы избежать окружения.

Сейчас одни российские части занимают дорогу в сторону Артёмовска, другие направились севернее, стремясь заблокировать украинскую армию в Золотом. Это заставит Киев отвести силы от Светлодарской дуги и покинуть Северодонецк.

Базу ВСУ в Белогоровке удалось уничтожить, а значит открыта переправа, которая позволит блокировать Лисичанск с юга и выйти на Северск.

Освобождён населённый пункт Воеводовка, но пока ведётся бой у села Диброва. Попытка украинской контратаки под Изюмом, где подразделения ВСУ хотели переправиться через реку Северский Донец, была сорвана артиллерийскими и ракетными ударами по переправам.