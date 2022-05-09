Минобороны Британии заявило об истощении запасов высокоточных боеприпасов у РФ

РФ придётся использовать устаревшие вооружения на Украине в связи с истощением запасов высокоточных боеприпасов из-за затянувшейся спецоперации, заявили в Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные.

В сообщении министерства в Twitter говорится, что в начале спецоперации в российские власти заявили о планах наносить в ходе неё точечные удары, не подвергая бомбардировке населённые пункты.

"Однако, поскольку конфликт продолжается сверх российских … ожиданий, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены", — отметили в Минобороны.

Британские военные полагают, что в складывающейся ситуации российским военным придётся использовать на Украине "легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и их легче перехватить".

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press выразил мнение, что российская миссия на Украине затянулась.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что я ощущаю: операция затянулась", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко, не согласился с его оценкой хода спецоперации.