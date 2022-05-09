РФ придётся использовать устаревшие вооружения на Украине в связи с истощением запасов высокоточных боеприпасов из-за затянувшейся спецоперации, заявили в Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные.
В сообщении министерства в Twitter говорится, что в начале спецоперации в российские власти заявили о планах наносить в ходе неё точечные удары, не подвергая бомбардировке населённые пункты.
"Однако, поскольку конфликт продолжается сверх российских … ожиданий, российские запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, сильно истощены", — отметили в Минобороны.
Британские военные полагают, что в складывающейся ситуации российским военным придётся использовать на Украине "легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, которые менее надежны, менее точны и их легче перехватить".
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press выразил мнение, что российская миссия на Украине затянулась.
"Хочу ещё раз подчеркнуть, что я ощущаю: операция затянулась", — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко, не согласился с его оценкой хода спецоперации.
"Операция идёт по плану", — заявил журналистам представитель Кремля.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.