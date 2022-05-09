Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой

Беспилотник зафиксировал, как донбасские штурмовики ведут бой с украинскими военными прямо на их позициях в районе Авдеевки. Видео боя выложил в своей соцсети военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семён Пегов.

На кадрах видно, как боевики убегают в конец собственного окопа, где занимают оборону. После этого они открывают огонь из стрелкового оружия и РПГ по наступающим на них бойцам легендарного донбасского батальона "Сомали", которые ведут на них наступление.

"В действиях неонацистов прослеживается паника и дезорганизация, тогда как "сомалийцы" хладнокровно идут вперед, несмотря на плотный огонь по ним, шаг за шагом занимая территорию, ранее контролируемую противником", - отмечает военкор.

Численное преимущество было на стороне ВСУ, однако штурм "сомалийцев" закончился успешно. Украинские военные вынуждены были сдать укрепрайон и отступить.

Ранее военкор рассказал, как 100 морских пехотинцев из Севастополя взяли в плен более 1300 морпехов ВСУ в Мариуполе.