Вице-премьер Борисов исключил истощение запасов высокоточных ракет в РФ

ВС РФ не грозит истощение запасов высокоточных ракет, поскольку российский ОПК обеспечивает ими армию в полном объёме, заявил зампред Юрий Борисов.

"Оборонно-промышленный комплекс поставляет нашей армии всю необходимую номенклатуру ракет в требуемых объемах", — сказал вице-премьер в интервью "Интерфаксу".

Борисов отметил, что на Западе прогнозировали истощение запасов российских ракет ещё в марте. Однако этого до сих пор не произошло.

"Запасов современных высокоточных ракет и боеприпасов хватит, чтобы выполнить все поставленные перед Вооруженными силами России задачи", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что ВС РФ могут быть вынуждены использовать устаревшие вооружения на Украине из-за истощения запасов высокоточных боеприпасов в ходе затянувшейся спецоперации.