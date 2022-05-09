Украинские СМИ, политики и военные обещали России "поздравления" на 9 мая.
Даже пообещали уничтожить Крымский мост, в Интернете поставив счётчик с обратным отсчётом времени.
И вот кое-какие подарки бандеровцы всё же шлют российской стороне. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что в Изюме сработала система ПВО по украинским "подаркам".
"Ровно в 10 утра в Изюме на перехват цели над нами пролетела ракета "Бука". Укропы "поздравляют", — сообщает военкор.
А тем временем, российские войска и подразделения НМ ДНР и ЛНР продвигаются к Славянску...
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.