Военкор Коц: 9 мая ровно в 10 утра в Изюме на перехват цели полетела наша ракета

Украинские СМИ, политики и военные обещали России "поздравления" на 9 мая.

Даже пообещали уничтожить Крымский мост, в Интернете поставив счётчик с обратным отсчётом времени.

И вот кое-какие подарки бандеровцы всё же шлют российской стороне. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что в Изюме сработала система ПВО по украинским "подаркам".

"Ровно в 10 утра в Изюме на перехват цели над нами пролетела ракета "Бука". Укропы "поздравляют", — сообщает военкор.

А тем временем, российские войска и подразделения НМ ДНР и ЛНР продвигаются к Славянску...