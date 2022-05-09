Пленные ВСУшники поздравляют российский народ и ветеранов с Днём Победы

Пленные ВСУшники от всего сердца поздравляют российский народ и ветеранов с Днём Победы над фашизмом.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Чеченской Республике Даниил Мартынов контролирует процесс и просит также добавить пару слов от девиза их отряда — "Ахмат — сила!"

Напомним, бойцы спецподразделений из Чечни активно зачищают брошенные националистами укрытия и базы на днях освобожденном г. Попасная Луганской народной республики. Практически каждый дом и каждая улица тут завалены современным оружием, которое бандеровцы бросили при первой угрозе, сообщает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Пулеметы, джавелины, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении. Таким образом, хваленая помощь украинской армии, оказываемая странами Европы и Америки, в итоге идет на пользу нам", — подытожил глава Чечни.