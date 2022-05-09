Литовкин: удар ВС РФ по станции Чоп сорвёт поставки оружия НАТО для ВСУ

Западное оружие может поступить на Украину только двумя способами: автомобильным или железнодорожным. Самолёты не могут доставить в страну военную помощь, так как все аэродромы ликвидированы. Тяжёлую технику автомобильным путём перевезти невозможно, поэтому остаётся железнодорожное сообщение, считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

"Если мы нанесём удар по Чопу, станции, где переобувают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, они потеряют возможность поставлять тяжёлую технику железнодорожным транспортом", — рассказал Литовкин сетевому изданию "Украина.ру".

Министр обороны России Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что натовский транспорт, прибывший на территорию Незалежной, будет рассмотрен российской стороной как законная цель для уничтожения. Литовкин отмечает, что генералы РФ отлично знают своё дело и в советах не нуждаются.