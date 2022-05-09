Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта

Военный обозреватель Виктор Литовкин уверен, что Киев не одержит победу в российской спецоперации. Оснований думать иначе просто нет, так как у Украины нет авиации, средств ПВО, флота, танковые войска тоже практически уничтожены. Военная помощь Запада ликвидируется ещё на подступах к местам боевых действий.

"Да, кто-то поставил им полторы сотни танков, но они даже не доехали до линии фронта. Шансов у Украины нет никаких. Они могут затянуть эту агонию. Пусть тянут. А что делать, если они не понимают, что надо подписывать капитуляцию и прекратить уничтожение будущего поколения Украины", — цитирует Литовкина "Украина.ру".

Сейчас ВС РФ следует уделить больше внимания уничтожению железнодорожных путей, по средствам которых и поставляется техника на Украину, считает эксперт.