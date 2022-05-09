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Автор Дмитрий Плотников

ВКС РФ в Одессе уничтожили очередную гостиницу с наёмниками и ВСУшниками

Силовые структуры

В Одессе опять полным ходом идёт демилитаризация. Сообщается, что вечером, 9 мая, ВКС России "закинжалили" несколько объектов.

ВКС РФ в Одессе уничтожили очередную гостиницу с наёмниками и ВСУшниками

Один из уничтоженных объектов — это очередная гостиница с наёмниками и ВСУшниками. Вообще за сегодняшний День Победы там разгрохали чуть ли не десяток подобных гостиниц.

В Одессе серия взрывов, очевидцы сообщают о, как минимум, трёх. Объявлена воздушная тревога.

Позже появилось и официальное сообщение украинского оперативного командования "Юг".

"По Одесской области нанесён удар тремя ракетами типа "Кинжал", выпущенными самолётом стратегической авиации Ту-22 ВКС РФ", — пишет пресс-центр бандеровцев.

Кстати, в Одессу на День Победы приехал глава Евросовета Шарль Мишель. А вместе с ним прибыла одна из немецких "зелёных" с фамилией Геринг (Геринг-Экард). Вроде как родственница того самого.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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