Российские силы ПВО сбили украинский военный самолёт над Северодонецком

Российские военные сбили украинский истребитель в небе над Северодонецком.

По информации Минобороны РФ, МиГ-29 воздушных сил Украины сбили накануне, 9 мая, российские силы ПВО.

Также они уничтожили три беспилотника ВСУ над Новозвановкой, Харцызском и Изюмом.

Кроме того, подразделениям противовоздушной обороны С РФ удалось перехватить украинскую ракету "Точка-У" в окрестностях Ивановки в Харьковской области, а также два снаряда РСЗО "Смерч" в районах Большой Камышевахи и Изюма.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили украинских 162 самолёта и 124 вертолёта, 790 беспилотников, 299 ЗРК, 347 установок РСЗО, более 1430 артиллерийских орудий и миномётов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, миномета, а также 2778 единиц спецавтотранспорта.