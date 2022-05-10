Грушко: ищите ответ на вопрос о применении ядерного оружия в военной доктрине РФ

В каком случае Россия может применить ядерное оружие, чётко написано в её военной доктрине. Таким образом на вопрос о возможности нанесения опережающего тактического удара по Украине Москвой ответил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"У нас есть военная доктрина, там все написано. Она не дает никакого иного толкования, кроме того, что там черным по белому", — сказал Грушко в беседе с РИА Новости.

Курс государственной политики РФ в сфере ядерного сдерживания был закреплён президентом страны в июне 2020 года. В этом указе прописаны принципы ядерного сдерживания, а также случаи, при которых Москва может это оружие применить, а именно: атака России или её союзников баллистическими ракетами, использование на территории РФ вражеской стороной ядерного или другого оружия массового поражения, вывод из строя противником критически важных государственных объектов.