Омбудсмен Морозова: ВСУ подвергли ДНР массированным обстрелам в День Победы

Города Донецкой народной республики подверглись массированным обстрелам в День Победы. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По её словам, в результате атак погибли два мирных жителя — женщина и подросток. Она отметила, что 9 мая украинские военные "били с особой жестокостью".

"В священный для всех нас праздник День Победы Вооружённые формирования Украины (ВФУ) подвергли города республики массированным обстрелам", — пояснила омбудсмен.

Морозова добавила, что при обстреле девять человек получили ранения, в том числе ребёнок. Она подчеркнула: западные СМИ проигнорировали информацию об очередной атаке на ДНР со стороны Украины. Омбудсмен уточнила, что потери среди гражданского населения республики превышают показатели 2014-2015 годов.

Ранее сообщалось, что в День Победы украинские националисты пытались нанести удары по Херсону. В регионе работала система противовоздушной обороны.