В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования

Второй этап внезапной проверки сил реагирования начнётся в Вооружённых силах Белоруссии 10 мая, заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

"Буквально сегодня начнётся уже второй этап", — заявил журналистам министр.

По его словам, проведение проверки стало следствием учений "Защитник Европы", стартовавших на территории стран НАТО у границ Белоруссии с начала мая. Хренин подчеркнул, что в Белоруссии внимательно следят за ходом учений альянса, и задействованными в них силами.

"Понимая определённые угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", — заявил министр обороны.

Как сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на состоявшемся 10 мая совещания по вопросу государственного оборонного заказа, в настоящее время к границам страны стянуто до 40 тысяч военнослужащих НАТО.

По словам президента, в этой связи Минобороны и Генштабу поручено предусмотреть все возможные варианты развития событий.