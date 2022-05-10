EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования

Силовые структуры

Второй этап внезапной проверки сил реагирования начнётся в Вооружённых силах Белоруссии 10 мая, заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин.

В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования

"Буквально сегодня начнётся уже второй этап", — заявил журналистам министр.

По его словам, проведение проверки стало следствием учений "Защитник Европы", стартовавших на территории стран НАТО у границ Белоруссии с начала мая. Хренин подчеркнул, что в Белоруссии внимательно следят за ходом учений альянса, и задействованными в них силами.

"Понимая определённые угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", — заявил министр обороны.

Как сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на состоявшемся 10 мая совещания по вопросу государственного оборонного заказа, в настоящее время к границам страны стянуто до 40 тысяч военнослужащих НАТО.

По словам президента, в этой связи Минобороны и Генштабу поручено предусмотреть все возможные варианты развития событий.

"Министру обороны, Генштабу поставлена задача — мы должны предусмотреть всё… Нас никто не должен застать врасплох", — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы белоруссия виктор хренин
Sberbank
Новости
Стоимость бензина в США достигла максимума
ВСУ обстреляли из "Ураганов" Киевский район Донецка: есть жертвы и раненые
Сосновский: уничтожение арсенала западного оружия Россией в интересах Европы
В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования
Многодетная жительница Арзамаса завоевала титул "Миссис ООН"
Фицо отказался присутствовать на выступлении Зеленского
Джабаров: у Литвы "поехала крыша", если она считает Россию "страной-террористом"
The Atlantic: Великобритания намерена перекроить мир с помощью НАТО и G7
Daily Express: боеготовность армии США снижается из-за эпидемии ожирения
Взлет цен на пшеницу и дефицит детского питания - новые мировые реалии
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Игорь Буккер Карин Жан-Пьер: новый голос Белого дома Игорь Буккер Усам Оздемиров Шестой пакет санкций может погубить Европу Усам Оздемиров Ирина Шлионская Во сне мозг не отключается от внешнего мира Ирина Шлионская
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
Силовые структуры
В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Силовые структуры
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Последние материалы
ВСУ обстреляли из "Ураганов" Киевский район Донецка: есть жертвы и раненые
Шестой пакет санкций может погубить Европу
Во сне мозг не отключается от внешнего мира
Сосновский: уничтожение арсенала западного оружия Россией в интересах Европы
В Белоруссии заявили о начале второго этапа внезапной проверки сил реагирования
Многодетная жительница Арзамаса завоевала титул "Миссис ООН"
Фицо отказался присутствовать на выступлении Зеленского
Джабаров: у Литвы "поехала крыша", если она считает Россию "страной-террористом"
Юрий Лоза: "Правило трёх У" в семейной жизни
The Atlantic: Великобритания намерена перекроить мир с помощью НАТО и G7
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников