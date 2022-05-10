Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении

Белорусские силы специальных операций развёрнуты на Южном направлении в рамках стартовавшего 10 мая в республике второго этапа проверки сил немедленного реагирования, заявил начальник Генштаба страны Виктор Гулевич.

"С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", — цитирует Гулевича сайт Минобороны Белоруссии.

По словам начальника Генштаба, решение о развёртывании сил спецопераций принято в связи с наращиванием Украиной численности военных у границ Белоруссии.

"Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек также требует от нас реакции", — заявил Гулевич.

Он рассказал о выдвижении на Западное и Северо-западное операционные направления батальонно-тактических групп ВС Белоруссии, которые будут усилены подразделениями ПВО, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил журналистам, что проверка сил немедленного реагирования начата в республике в связи с проведением у её границ странами НАТО учений "Защитник Европы".