Лавров назвал воровством идею о передаче замороженных российских активов Украине

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров дал реакцию на идею о передаче замороженных российских активов Украине. Он прокомментировал ситуацию во время общения с журналистами.

Ранее с таким предложением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, эти средства должны пойти на восстановление после спецоперации. Однако Лавров убеждён, что это воровство, которое даже не пытаются скрыть.

Во вторник, 3 мая, Боррель также заявил, что в планах у Евросоюза отключить ещё ряд российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Он подчеркнул, что таким образом ЕС пытается повлиять на энергетический сектор России.