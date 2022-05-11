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Автор Екатерина Широкова

Посол ЛНР в РФ: иностранных наёмников на Украине нужно наказать

Силовые структуры

Иностранные наёмники, которые приехали воевать на территорию Украины, должны быть наказаны по всей строгости закона, заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

По словам дипломата, зарубежные военные приехали убивать и зарабатывать деньги.

"Мы считаем иностранных наёмников, прибывших на нашу территорию, преступниками, которые должны нести ответственность по всей строгости закона. Это очень серьёзное наказание за наёмничество и за ведение преступной деятельности, и нарушение законов войны", — пояснил посол в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул Мирошник, пока иностранцы зарабатывают деньги, жители Луганска пытаются сражаться за свободу и собственное будущее.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
лнр
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