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Автор Юлия Миленина

Посол ЛНР Мирошник призвал освободить всю территорию республики

Силовые структуры

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что военные в ходе спецоперации должны освободить все территории, которые относятся к республике по её конституции.

Посол ЛНР Мирошник призвал освободить всю территорию республики

Он подчеркнул: близлежащие земли в интересах национальной безопасности могут контролироваться бойцами ЛНР и временными администрациями.

"Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики", — сказал Мирошник в интервью РИА Новости.

Ранее посол сообщал, что бойцы ЛНР совместно с Вооружёнными силами РФ взяли под свой контроль здание администрации города Попасная. Кроме того, по его словам, целая бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске.

Как пояснил Мирошник, бои за Лисичанск и соседний Северодонецк продолжаются. Он добавил, что союзные силы ЛНР и РФ установили контроль над населённым пунктом Нижнее.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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