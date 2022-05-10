Посол ЛНР Мирошник призвал освободить всю территорию республики

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что военные в ходе спецоперации должны освободить все территории, которые относятся к республике по её конституции.

Он подчеркнул: близлежащие земли в интересах национальной безопасности могут контролироваться бойцами ЛНР и временными администрациями.

"Но задача состоит именно в обеспечении безопасности на территории Луганской народной республики", — сказал Мирошник в интервью РИА Новости.

Ранее посол сообщал, что бойцы ЛНР совместно с Вооружёнными силами РФ взяли под свой контроль здание администрации города Попасная. Кроме того, по его словам, целая бригада украинских войск оставила свои позиции в Лисичанске.

Как пояснил Мирошник, бои за Лисичанск и соседний Северодонецк продолжаются. Он добавил, что союзные силы ЛНР и РФ установили контроль над населённым пунктом Нижнее.