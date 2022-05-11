Российские подразделения ПВО сбили самолёт и вертолёт воздушных сил Украины

Российские силы противовоздушной обороны сбили штурмовик и вертолёт украинских воздушных сил.

По информации Минобороны РФ, украинский самолёт Су-25 сбит накануне, 10 мая, в окрестностях Широкого в Днепропетровской области. Вертолёт Ми-8 ВС Украины сбили в районе села Новодмитровка в Херсонской области.

Также российские подразделения ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника, обнаруженных в окрестностях Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области.

С начала спецоперации российские военные уничтожили 164 украинских самолёта и 125 вертолётов, 798 беспилотников, 302 ЗРК, 351 установку РСЗО, 1440 артиллерийских орудий и миномётов, более 2980 танков и других боевых бронированных машин, а также 2796 единиц спецавтотехники.