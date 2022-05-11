Сладков: Змеиный — ключ к главной морской базе Украины, Одесса будет наша

Остров Змеиный - это ключ к Одессе. Подтверждение — большое к нему внимание российского командования в первый день спецоперации на Украине.

Об этом пишет военкор Александр Сладков.

Змеиный мы взяли и Киев это с болью признал, заявив, что гарнизон острова героически погиб. Но он просто добровольно сдался российским ВМФ.

Потом ситуация затихла, заявляет Сладков. Российская сторона контролировала этот маленький плацдарм в Одесской области.

А потом, поверив в себя, бандеровцы принялись штурмовать Змеиный, решив, что этот момент самый подходящий, "в связи с затянувшимся противостоянием на Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях", уверен военкор.

"Однако выяснилось: если речь идёт о том, что должно обязательно принадлежать России, в нынешнем военном отношении забрать у России не удастся никому", — в частности говорит Сладков.

Киев и воздушный десант пытался высаживать, и морской, потеряли истребители и бомбардировщик, а также вертолёты. Плюс 30 беспилотников (в том числе девять Bayraktar), три бронированных десантно-штурмовых катера.

Полсотни диверсантов, боевых пловцов высаживались — наши противодиверсионные силы сработали безукоризненно, подытожил военный корреспондент.