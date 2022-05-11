Российская авиация уничтожила два пункта управления и три склада боеприпасов ВСУ

Два пункта управления и три склада с боеприпасами ВСУ уничтожены за прошедшую ночь в результате ударов российской авиации, заявили в Минобороны РФ.

"Авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минобороны, российские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по 13 пунктам управления, 14 складам боеприпасов и четырём позициям ЗРК "Оса-АКМ" ВСУ.

Подразделения ПВО ВС РФ за ночь уничтожили девять украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в окрестностях Архангельского в Николаевской области.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 164 украинских самолёта и 125 вертолётов, 807 беспилотников, 302 ЗРК, 360 установок РСЗО, 1455 артиллерийских орудий и миномётов, 2998 танков и других боевых бронированных машин, а также 2808 единиц спецавтотранспорта.