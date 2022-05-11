Артиллерия ВС РФ точными ударами уничтожила позиции ВСУ на Лиманском направлении

На Лиманском направлении специальной военной операции продолжается наступление ВС РФ. В ходе очередной артиллерийской атаки был ликвидирован опорный пункт ВС Украины. Видеокадры произошедшего, зафиксированные беспилотным летательным аппаратом, опубликовало издание "Русская весна".

На видео можно увидеть точные удары российской артиллерии, а также траншеи противника и движение в них.

Напомним, что на Лиманском направлении российская группировка "О" наступает на ВСУ, вынуждая противника отступать, бросая свои позиции.