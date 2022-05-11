Российские журналисты сообщили, что комплексы ПВО уничтожили беспилотники в Курской области. Предположительно, восьмого мая сбили два Ту-143 "Рейс".
Как написали в Baza, один аппарат уничтожили рядом с местным аэропортом, другой — в деревне Муравлёво. Во время инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Известно, что Ту-143 "Рейс" используют для разведки.
Ранее в Курской области обрушили часть железнодорожного моста. Об этом рассказал руководитель региона Роман Старовойт.
"Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов", — отметил губернатор.
Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".